SPÖ will Bekämpfung der Inflation in Verfassung regeln

wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will an ihrem Bundesparteitag in Graz einen"Masterplan gegen die Teuerung" beschließen. Konkret möchten die Sozialdemokraten die Bekämpfung der Inflation verfassungsrechtlich verankern und zukünftige Regierungen zu Anti-Teuerungs-Maßnahmen verpflichten.

Migration: SPÖ Burgenland drängt Karner und bereitet Ministeranklage vorDas von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst gestellte 'Ultimatum' läuft Ende Oktober ab. Weiterlesen ⮕

SPÖ beschließt Masterplan gegen die Teuerung auf Bundesparteitag in GrazDie SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen 'Masterplan gegen die Teuerung' beschließen. So wollen die Roten etwa 'leistbares Leben' in der Verfassung verankert sehen, als Sofortmaßnahmen fordern sie außerdem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Weiterlesen ⮕

Weit und breit kein Lungenfacharzt in Sicht: SPÖ kündigt Antrag anDas ewige Warten auf einen Termin in einem Nachbarbezirk muss ein Ende haben, sagt SPÖ-Gesundheitsstadtrat Friedrich Dechant. Er fordert, dass die Gemeinde die Initiative ergreift, um einen Lungenfacharzt mit Kassenvertrag in die Bezirkshauptstadt zu locken und dass eine dafür erarbeitete Richtlinie beschlossen werden soll. Weiterlesen ⮕