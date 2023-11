SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler will Compliance-Regeln für rote Abgeordnete und kritisiert Alfred Gusenbauers Funktion im Benko-Reich. 1400 Experten sollen der SPÖ helfen, das Wahl-Match gegen Herbert Kickl zu gewinnen.Das Match liegt vor uns. Die SPÖ ist die einzige Kraft, die einen Kanzler Kickl verhindern kann – wenn sie stark ist. Das Problem der SPÖ war, dass wir viele Jahre eines von vielen Angeboten waren. Wir müssen ein echtes Gegenmodell bieten.

Wer will, dass man Arzttermine bekommt, muss Babler wählen. Wer will, dass in Schulen genug und gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen da sind, muss SPÖ wählen. Wer will, dass arbeitende Menschen und Pensionisten mit Respekt behandelt werden, findet bei der SPÖ die eindeutige Antwort.In der Programmatik und in der Frage des Respekts. Die FPÖ-Wirtschaft stellte sich etwa gegen die berechtigten Lohnforderungen der Metaller. Die FPÖ will nicht, dass Menschen respektvoll behandelt werden und gerechte Löhne bekomme

:

PROFİLONLİNE: Trotzkistische Organisation „Der Funke” beschäftigt die SPÖDer Landesvorstand der Sozialistischen Jugend Wien hat beschlossen, die „Der Funke“-dominierte Bezirksgruppe Alsergrund aufzulösen. Und vor allem, was will sie überhaupt? evas_sager hat sich die trotzkistische Organisation genauer angesehen.

Herkunft: profilonline | Weiterlesen »

PROFİLONLİNE: SPÖ-Gemeinderat Marcus Schober wird Pressesprecher bei BillaMarcus Schober, ein SPÖ-Gemeinderat in Wien, hat einen neuen Job als Pressesprecher bei der Supermarktkette Billa angenommen. Seine Partei unterstützt Preisdeckel auf Lebensmittel, während sein neuer Arbeitgeber dagegen ist. Dies führt zu Kritik innerhalb der SPÖ.

Herkunft: profilonline | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Prozess gegen Blackwater-Gründer und weitere Personen wegen Verstoß gegen das KriegsmaterialgesetzAm Landesgericht Wiener Neustadt ist ein Prozess gegen den Blackwater-Gründer und vier weitere Personen gestartet. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Kriegsmaterialgesetz vorgeworfen. Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Der Prozess wird am 14. Dezember fortgesetzt.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Lenkerin krachte gegen Gartenzaun und starb im SpitalUnfalldrama in Ternitz am Donnerstag: Eine Autolenkerin geriet auf den Gehsteig, prallte gegen einen Gartenzaun. Die Frau starb dann im Spital.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

NACHRİCHTEN_AT: Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon, hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

Herkunft: nachrichten_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Beamte in Wien setzen sich gegen rabiate Personen zur WehrIn den vergangenen Stunden mussten sich Beamte in Wien gleich in mehreren Fällen gegen rabiate Personen zur Wehr setzen. Von zwei entsprechenden Vorfällen berichtet die LPD Wien am Mittwoch.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »