SPÖ-Volksanwalt kritisiert 'Schikanen' beim Kinderbetreuungsgeld

Die Volksanwaltschaft hat erneut scharfe Kritik am Vollzug sowie der Gesetzeslage beim Kinderbetreuungsgeld geübt. Familienministerin(ÖVP) müsse die europarechtswidrigen"Schikanen" gegen Eltern endlich beenden, forderte Volksanwalt(SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung. Trotz Höchstgerichtsurteilen würde sich bei der Volksanwaltschaft weiterhin verzweifelte Eltern melden, die jahrelang auf das Kinderbetreuungsgeld warten, hieß es.

Verwiesen wurde auf einen - medial bereits geschilderten - Fall einer Familie, die acht Jahre auf das Kinderbetreuungsgeld wartete. Weil ein Elternteil in einem anderen EU-Land beschäftigt ist, bestand die österreichischen Behörde auf einen Antrag dort, obwohl die Person dort nicht anspruchsberechtigt war. Der Oberste Gerichtshof entschied im Sommer zugunsten der Familie.

