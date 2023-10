SPÖ plant Masterplan gegen die Teuerung

Die SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen „Masterplan gegen die Teuerung“ beschließen. So wollen die Roten etwa „leistbares Leben„ in der Verfassung verankert sehen, als Sofortmaßnahmen fordern sie außerdem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

„Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ist ein von der Bundesregierung geduldeter Wohlstandsraub an der Bevölkerung“, befand SPÖ-Chef Andreas Babler in einer Stellungnahme.

Weiters finden sich im Leitantrag auch bekannte rote Forderungen als „Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Inflation“: So will die SPÖ, dass alle Mieten bis Ende 2025 eingefroren werden sollen und der Anstieg danach auf maximal zwei Prozent pro Jahr begrenzt werden soll. Auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs solle sofort vorübergehend die Mehrwertsteuer ausgesetzt werden. headtopics.com

