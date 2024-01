SPÖ Niederösterreich fordert Revision der Rechnungen in Vösendorf

Die SPÖ Niederösterreich fordert eine Revision aller Rechnungen in der Gemeinde Vösendorf im Bezirk Mödling aufgrund von Ermittlungen gegen den Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) wegen Untreue und Urkundenfälschung. Der Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander appellierte an die schwarz-blaue Koalition im Land, sich zur Causa zu äußern und Distanz zu finden.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Niederösterreich: Vorbereitungen für Gemeinderatswahlen 2025 laufen bereitsWer in den Rathäusern und Amtsstuben - wie hier in Gänserndorf - künftig das Sagen haben soll, entscheiden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 2025.n allen Orten - außer den drei Statutarstädten St. Pölten, Krems und Waidhofen/Ybbs - werden in rund einem Jahr neue Gemeinderäte gewählt. Als wahrscheinlich gilt ein Termin Ende Jänner 2025. Die Weichen werden dafür schon jetzt gestellt. Die nächsten Monate werden zum Dauer-Wahlkampf. Während zurzeit alle Augen auf die heuer anstehende EU-Wahl sowie die Nationalratswahl gerichtet sind, laufen im Hintergrund in den Gemeinden bereits die Vorbereitungen für 2025. Dann entscheiden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nämlich wieder, wer die Zukunft ihres Heimatorts gestalten soll

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Rückgang beim Windkraftausbau in Niederösterreich2024 geht der Windkraftausbau gegenüber 2023 sowohl bundesweit als auch in NÖ zurück. 2024 sollen 18 Windkraftanlagen in NÖ fertiggestellt werden. Im Vorjahr waren es noch 43. Diesen Rückgang begründet die IG Windkraft unter anderem in der langen Dauer der Genehmigungsverfahren.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsversorgung in Niederösterreich wird neu aufgestelltAufgrund der alternden Bevölkerung muss die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich neu aufgestellt werden. Aus dem Finanzausgleich fließen dafür 437,4 Millionen nach Niederösterreich. Mit der Erarbeitung von sieben Leitlinien soll die beste medizinische und pflegerische Versorgung im Bundesland sichergestellt werden.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

ÖVP Niederösterreich setzt auf Schwerpunkt-Themen für 2024Die ÖVP Niederösterreich hält an ihrem Motto fest und will die breite Mitte der Gesellschaft ansprechen. Dazu setzt sie für 2024 auf die Stärkung des Ehrenamtes, den Ausbau des Eigentums und die Unterstützung der Wirtschaft.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Verbandsspieler-Regelung und Eigenbauspieler-Paragraf in Niederösterreich auf dem PrüfstandDie Verbandsspieler-Regelung und die Vorschriften rund um den Eigenbauspieler im Amateurbereich stehen in Niederösterreich auf dem Prüfstand. Der NÖFV will bis zum Sommer entscheiden, ob und in welcher Form diese Beschränkungen eine Zukunft haben.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an Telenotarztsystem angeschlossenSeit Mitte Dezember sind alle Rettungsorganisationen in Niederösterreich an das Telenotarztsystem des Roten Kreuzes angeschlossen. Änderungen auf personeller Ebene gibt es bei Notruf NÖ.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »