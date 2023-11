SPÖ Bad Erlach packte am Nationalfeiertag die Wanderlust

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Zum „Wandern mit Onkel Walter“ lud die SPÖ Bad Erlach um Obmann Constantin Luger am Nationalfeiertag. Unter Führung von Walter Putz wurde die Umgebung von Bad Erlach etwas besser kennengelernt, Mitglieder der Rettungshundebrigade Mörbisch begleiteten die Sozialdemokraten. Der gemütliche Ausklang fand wie immer im Café Restaurant von Sabine Schneeweis statt.

SPÖ Ludweis lud am Nationalfeiertag zum DrachensteigenSeit rund 20 Jahren lädt die SPÖ Ludweis-Aigen zum herbstlichen Drachensteigen. Am Nationalfeiertag war es wieder so weit, und jede Menge interessierte Familien fanden sich auf der Wiesen zwischen Ludweis und Drösiedl ein. Weiterlesen ⮕

Herbstliches Konzert zum NationalfeiertagAm 26. Oktober lud die Trachtenmusikkapelle Sonntagberg zum alljährlichen Herbstkonzert in die Festhalle Rosenau. Unter dem Motto „Let us entertain you!“ unterhielten sie Jung und Alt. Weiterlesen ⮕

Mank: Am Nationalfeiertag zu Bewegung begeisternTraditionell fand am Nationalfeiertag der Fitlauf und Fitmarsch rund um Mank statt. Rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigten gehend oder laufend die Strecke. Weiterlesen ⮕

Herbstliche Wanderung mit der Sportunion AllhartsbergDie Sportunion Allhartsberg lud am Nationalfeiertag zur traditionellen Herbstwanderung. Weiterlesen ⮕

Bäume im Stadtgebiet: SPÖ kritisiert Grünen-Stadträtin scharfNach der jährlichen Kontrolle der im Hollabrunner Baumkataster erfassten Gehölze auf Gemeindegrund durch die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) haben die Stadtwerke mit der Umsetzung der angeordneten Pflegemaßnahmen begonnen. Das berichtet die Stadtgemeinde auf ihrer Homepage. Für die SPÖ ein Grund, Kritik zu üben. Weiterlesen ⮕

Bei Grenzsicherung und Gesundheit versteht Burgenlands SPÖ keinen SpaßWarum Burgenlands Rote Ministern der schwarz-grünen Bundesregierung mit dem Stellwagen ins Gesicht fahren Weiterlesen ⮕