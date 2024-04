Spitzenverdiener im ORF: Zulagen für Wochenend- und Feiertagsarbeit

Spitzenverdiener einsehen. Bei dem veröffentlichten Bericht, der für mehr Transparenz sorgen soll, gibt es aber auch noch weitere interessante Details darüber, was im ORF alles entlohnt wird.erhalten, wenn sie zum Beispiel am Wochenende oder an Feiertagen arbeiten. Dabei liegt zum Beispiel die Zulage für einen"Unregelmäßigen Dienst" pro Tag bei 11,47 Euro. , also wenn man als Arbeitnehmer telefonisch erreichbar sein muss.

An Werktagen liegt diese bei 37,95 Euro, an Feiertagen schon bei 75,90 Euro. Heißt, wenn man an allen 15 gesetzlichen Feiertagen arbeitet, bekommt man im Jahr 1.138,50 Euro obendrauf.Auch bei der Zulage für die Rufbereitschaft am Wochenende wird nicht gespart. Die Wirtschaftskammer gibt hier an: Für Wochenend-Rufbereitschaften, die weniger als 5 Stunden dauern, gebührt trotzdem eine Pauschale auf Basis von 5 Stunden in Höhe von 19,55 Euro. Dauert die Wochenend-Rufbereitschaft länger, gebühren einem 3,91 Euro pro Stunde (z.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ORF-Chefredakteure: 'Was manche über den ORF berichten, ist abenteuerlich'Seit drei Monaten im Amt und Kritik ausgesetzt erklärt die neue ORF-Info-Spitze den „Change“ im ORF, „Lagerfeuerromantik“, Kickls Signale und Bürgers Podcast.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Erster Anlauf zur Abschaffung der ORF-GebührAm Donnerstag trifft sich der ORF-Stiftungsrat, das Aufsichtsgremium des Staatsfunks, zu einer Sitzung – es geht um Gagen, Finanzen und ORF-Stars.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wer schaut die ORF-'Biester'? Die Antwort ist komplexer als die TV-QuoteProgrammdirektorin Groiss-Horowitz erklärt, wie der ORF die Gesamtseherzahl misst – und was künftig als Erfolg gilt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

'Beschimpfungen und Drohungen' gegen ORF-Spitzenverdiener KratkyLaut ORF sind 'Befürchtungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gehälter leider eingetreten'.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

ORF-Gehälter: Kratky mit 443.000 Euro SpitzenverdienerKratky, der ehemalige Generaldirektor der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), findet sich ganz oben auf jener Liste an Gehältern, die der ORF am Wochenende offiziell gemacht hat. Laut ORF sind die im Vorfeld geäußerten 'Befürchtungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gehälter leider eingetreten': Kratky sehe sich seit dem Wochenende mit 'nie dagewesenen persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert'. Dass die Transparenzbeauftragung bezüglich Spitzengehältern für den ORF gerade im Wahljahr polarisiert, war erwartbar. Seit der Veröffentlichung nützen die Parteien diese Liste für entsprechende Aussendungen. Kratky ist mit einem Jahresbrutto von 443.000 Euro Spitzenverdiener, noch vor dem ORF-General Roland Weißmann. Die Emotionen, die diese Gehälter bei der Bevölkerung auslösen, sind nicht überraschend - weniger groß in der Debatte sind die wirtschaftlichen Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

9.600€ Körberlgeld– so viel cashen ORF-Stars 'nebenbei'Die Gehaltsliste der ORF-Stars sorgt für mächtig Gesprächsstoff. Zahlreiche ORF-Stars verdienen sich jedoch auch einiges 'nebenbei'.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »