Spitz: Kulturpreis für die „Musikalische Weinterrasse“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bürgermeister Andreas Nunzer, Tourismusvereins-Obmann-Stellvertreterin Ursula Nothnagl, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Obmann Ewald Stierschneider jun. und Martin Grüneis von der Kulturabteilung NÖ (von links) bei der"Musikalischen Weinterrasse" in Spitz.ine tolle Information platzte mitten in das Fest „Musikalische Weinterrasse“ des Tourismusvereins Spitz. Der Kulturpreis 2023 des Landes NÖ geht an den Wachauer Verein.

Zahlreiche Gäste feierte mit den Verantwortlichen des Vereins die Musikalische Weinterrasse am Nationalfeiertag am Tausend-Eimer-Berg das Finale des Spitzer Weinherbstes 2023.Während dieser volksmusikalischen Veranstaltung wurde eine erfreuliche Ankündigung gemacht: Der Tourismusverein Spitz wird für sein bemerkenswertes Volksmusikprojekt „Musikalische Weinterrassen“ mit dem renommierten Kulturpreis des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. headtopics.com

Freuen sich mit dem Spitzer Tourismusverein über die bevorstehende Ausezichnung: Martin Grüneis von der Kulturabteilung NÖ, TourismusvereinsObmann Ewald Stierschneider jun., Obmann-Stellvertreterin Ursula Nothnagl, Bürgermeister Andreas Nunzer, Doris Zizala von der Volkskultur NÖ und Peter Zanzinger von der Kulturabteilung NÖ (von links).Bezirkshauptmann Mag. Günter Stöger, Obmann Ewald Stierschneider jun.

„Snoopy's Trio“ schaut beim Martiniloben in Breitenwaida vorbeiEs naht die Zeit des Martinigansls und damit die Zeit des jungen Weins. Zum Martiniloben findet man sich in Breitenwaida beim Heurigen Groiss zusammen. Die Kulturinitiative hat zur Segnung Pfarrer Michael Wagner eingeladen, für das Musikalische das Hornensemble der Musikschule und „Snoopy's Trio“. Weiterlesen ⮕

Hardegg erreicht den dritten Platz bei '9 Plätze - 9 Schätze'Hardegg hat es geschafft, bei der Jubiläumsshow '9 Plätze - 9 Schätze' den dritten Platz zu erreichen. Bürgermeister Fritz Schechtner ist stolz auf das Ergebnis und freut sich über die Unterstützung der Landeshauptfrau und von Herbert Prohaska. Weiterlesen ⮕

Japan soll Platz als drittgrößte Volkswirtschaft verlierenJapan soll heuer von Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst werden. Ein Mahnmal für Länder mit alternder Gesellschaft. Weiterlesen ⮕

Google zahlt Milliarden für Platz als Standard-SuchmaschineRund 25 Milliarden Euro gab Google 2021 dafür aus, die Standard-Suchmaschine auf Smartphones und in Webbrowsern zu sein. Weiterlesen ⮕

Loosdorfs-Alt-Ortschef Jahrmann: „Work-Life-Balance hat keinen Platz“Der ehemalige Loosdorfer Langzeit-Ortschef Josef Jahrmann arbeitet in seinem Buch „...es hat trotzdem Spaß gemacht“ die Zeit als Bürgermeister auf und gibt Einblicke in Bauprojekte, interne Machtkämpfe aber auch den Konflikt Loosdorf vs. Melk. Weiterlesen ⮕

Japan soll Platz der drittgrößte Volkswirtschaft verlierenJapan soll heuer von Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst werden. Ein Mahnmal für Länder mit alternder Gesellschaft. Weiterlesen ⮕