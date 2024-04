Spionage-Affäre: Ex-Staatsschützer Ott soll Informationen an Russland weitergegeben haben

Ott soll laut „Falter-Informationen“ Informationen an Jan Marsalek und Vertreter russischer Behörden weitergegeben haben. Ex-BVT-Chef Gridling sagt in der „ZiB2“, man habe beim ersten belastbaren Moment die nötigen Konsequenzen gezogen. Die Spionage-Affäre um den ehemaligen Staatsschützer Egisto Ott weist Richtung Moskau.

Laut der Festnahme-Anordnung, über die der „Falter“ am Mittwochabend berichtete, hat der Kärntner „systematisch nicht für die Öffentlichkeit bestimmte geheime Tatsachen und Erkenntnisse, sowie personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zweck der Übermittlung anUnter dem Vorwand, Extremisten zu beobachten, habe Ott in Wahrheit im Auftrag Russlands Regimegegner ausspioniert, die in Europa Schutz suchten, mutmaßt die Staatsanwaltschaft. Dabei handelt es sich laut dem Bericht etwa um einen ehemaligen Mitarbeiter des russischen Geheimdiensts, der in Montenegro Asyl erhalten hatt

Neue Vorwürfe gegen Ex-Geheimdienst-MitarbeiterDie Spionage-Affäre um den ehemaligen Staatsschützer Egisto Ott weist Richtung Moskau.

Spionage für Russland?: Neue Details zu Vorwürfen gegen OttRund um jenen österreichischen Ex-Verfassungsschützer, der für Russland spioniert haben soll, überschlagen sich die Entwicklungen. Am Karfreitag war Egisto Ott in Kärnten festgenommen worden, am Montag wurde U-Haft wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr über ihn verhängt.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen Ott seit 2017Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt bereits seit 2017 gegen Ott. Die neuesten Informationen aus Großbritannien haben die Verdachtslage verdichtet, weswegen Ott festgenommen wurde. Trotz schwerwiegender Vorwürfe ist Ott weiterhin im Innenministerium tätig.

Spionage?: Zwei russische Diplomaten „unerwünscht“Österreich hat zwei russische Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Wie das Außenministerium am Mittwochabend mitteilte, haben die beiden „Handlungen gesetzt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar sind“. Diese Formulierung wird in der Regel verwendet, wenn es um Geheimdiensttätigkeiten geht.

Spionage-Ermittlungen: Polen beruft Eurokorps-Kommandanten abGeneral Jaroslaw Gromadzinski hatte im Juni 2023 die Führung des Eurokorpsübernommen.

