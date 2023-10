NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

St. Martin-Coach Andreas Bachhofner-Wurm (Mitte) ist der Wechselkaiser unter den Trainer der Gmünder Klubs.icht einmal die Hälfte der möglichen Spielerwechsel nahmen die fünf Gmünder Klubs in der Herbstsaison bislang vor. Großteils sind Personalprobleme dafür ausschlaggebend. St. Martin tauscht noch am meisten während Spielen durch.

Dass Spielerwechsel dazu führen, dass Spiele noch gedreht werden, kommt vor allem im Profibereich gar nicht so selten vor. Doch wie schaut es im Amateurbereich aus? Wir haben die fünf Gmünder-Bezirksvereine der 1. Klasse unter die Lupe genommen. In den elf bisher gespielten Runden hat noch kein Spielertausch entscheidend das Endergebnis beeinflusst. headtopics.com

Die meisten Auswechslungen nahm St. Martins Trainer Andreas Bachhofner-Wurm vor. Er tauschte insgesamt 28-mal - etwa dioe Hälfte der 55 erlaubten Möglichkeiten zum Spielerwechsel. Er war auch der einzige Coach der Liga, der vier Wechselspieler zum Einsatz brachte (gegen Litschau). „Ich versuche immer so viele Spieler wie möglich zu wechseln“, sagt Bachhofner-Wurm. „Wenn die Umstände bzw.

Die wenigsten Auswechslungen nahm Nondorf vor, nämlich nur 17. Gegen Waldhausen spielte die Anfangsformation überhaupt bis zum Schluss durch. Trainer Horst Mager begründet den Umstand dahingehend, dass ihm bei keinem Spiel der gesamte Kader zur Verfügung stand. „Es gab und gibt auch aktuell immer wieder verletzte und nun auch gesperrte Spieler. headtopics.com

