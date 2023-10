Sperre für Rubiales wegen Verstoß gegen Fifa-Disziplinarreglement

Wie der Weltverband in einer Mitteilung am Montag bekanntgab, gelte die Sperre für Rubiales für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene. Die Fifa-Disziplinarkommission legte das Strafmaß fest, nachdem der 46-jährige Spanier für schuldig befunden worden war, mit seinem Verhalten gegen die Bestimmungen von Artikel 13 des Fifa-Disziplinarreglements verstoßen zu haben. Rubiales hatte am 20.

Der Beschuldigte hatte beteuert, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Er hatte einen Rücktritt von seinem Posten zunächst ausgeschlossen, ihn dann aber doch widerwillig geräumt. Gegen Rubiales läuft in Spanien auch noch ein Ermittlungsverfahren. Von der Fifa war er zunächst für 90 Tage suspendiert worden.Rubiales sei die Entscheidung über das Strafmaß am Montag zugestellt worden, erklärte der Weltverband.

Mit seinem Verhalten hatte Rubiales für monatelange Diskussionen gesorgt. Der sportliche Triumph des Teams geriet dabei in den Hintergrund. Hermoso hatte jüngst ihr Comeback in der Auswahl gegeben, deren Weltmeister-Trainer auch hatte gehen müssen. Sie war im Nations-League-Spiel in Italien am Freitagabend in Salerno eingewechselt worden und hatte in der 89. Minute den Treffer zum 1:0-Sieg erzielt. headtopics.com