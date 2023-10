Spaziergänger in Wien fand Brandbombe aus zweitem Weltkrieg

einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand und alarmierte die Polizei.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring verständigten ein sprengstoffkundiges Organ (SKO).Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Spaziergänger findet Stabbrandbombe im Wiener Michaeler WaldDer Mann reagierte vorbildlich: Er rührte das Kriegsgerät nicht an und alarmierte die Polizei. Weiterlesen ⮕

Tennis: Medwedew steht erneut im Wien-FinaleDaniil Medwedew zieht vor rund 9.600 Fans mit einem Zwei-Satz-Sieg über Stefanos Tsitsipas ins Finale ein, wo er auf Jannik Sinner oder Andrej Rublew trifft. Weiterlesen ⮕

Papa aus Wien in Sorge: Fuchs tobt am Spielplatz herumUngewöhnliche Szenen in Wien-Favoriten. Ein Fuchs powerte sich vor Kurzem auf einem Spielplatz aus. Einem Familienvater gefiel das nicht so wirklich. Weiterlesen ⮕

Tennis-Star schlägt sich in Wien selbst blutigAndrej Rublew ist für seine Wutausbrüche bekannt. Auch in der Wiener Stadthalle war es wieder soweit, dabei verletzte sich der Russe selbst. Weiterlesen ⮕

Tennis: Wien hat sein „Traum-Finale“ Medwedew gegen SinnerDaniil Medwedew bezwingt über Stefanos Tsitsipas und zieht erneut ins Finale ein, der Südtiroler Yannik Sinner folgt ihm mit einem Zwei-Satz-Sieg geben Andrej Rublew. Weiterlesen ⮕