Sparstift bei Sozial Aktiv, lebmit & bunttex & Co: AMS justiert nach

Die neue Normverteilung zwischen den NÖ Bezirken werde wohl bleiben, sagt Harald Resch – Gmünd wird im internen Vergleich hinsichtlich Plätzen für vorübergehend in sozialökonomischen Betrieben eingestellte „Transitarbeitskräfte“ wie berichtet als „überversorgt“ gewertet, genauso der Bezirk Waidhofen. Aber: „Es wird wohl etwas nachjustiert“. Die Budgetkürzung durch den Bund sei sanfter ausgefallen als befürchtet.

Ihr Gmünder Kollege Harald Resch erwartet indes eine Lösung, die aus mehreren Teilen bestehen wird. Einer davon könnte auch die Entwicklung eben jenes „Reallabors inklusive Arbeit“ sein.Ein Reallabor soll Wissenschaft und Praxis verknüpfen. Jenes zur inklusiven Arbeit zielt auf die Option aller Menschen im arbeitsfähigen Alter ab, unabhängig von Beeinträchtigungen durch Arbeit ein existenzsicherndes und sozialversichertes Einkommen zu erhalten. headtopics.com

Ziel sei es, die gesetzlichen und regulatorischen Voraussetzungen für die Entwicklung und Umsetzung einer inklusiven Arbeits- und Sozialpolitik zu schaffen, Das Reallabor als Instrument der EU sei in Österreich im Sozialbereich weitgehend unbekannt. Das Waldviertel könne so eine Vorreiter-Rolle einnehmen – wie schon bei ersten Selbstverwaltungsbetrieben in Göpfritz (Tischlerei), Heidenreichstein (Textil) und Schrems (Schuhwerkstatt) in den 1980ern oder Initiativen gegen die Arbeitslosigkeit, aus denen vor 35 Jahren soziolökonomische Betriebe wie eben Sozial Aktiv, „lebmit & bunttex“ oder Eibetex hervorgingen.

