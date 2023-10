Spaß am Pferd in Neulengbach zu Halloween

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Kinder und Jugendlichen des Reit- und Fahrvereins Langenberg nahmen den bevorstehenden Halloween-Abend zum Anlass, um einen schaurig-schönen Nachmittag mit den Pferden zu verbringen.

Bei einem kleinen Trainings-Spaß-Turnier, wo sich Pferd und Reiter von der gruseligen Seite zeigten, stand die Gaudi im Vordergrund. Eltern, Großeltern und Freunde genossen mit den Kids und Teens diesen kurzweiligen Nachmittag in Raipoltenbach.

Wohnungen am Klosterberg in Neulengbach übergebenSchlüsselübergabe in Neulengbach. Weiterlesen ⮕

Landjugend hat Team für den Bezirk Neulengbach gewähltDer St. Christophener Tristan Arlamowski und die Laabentalerin Emily Schibich sind die neuen Leiter des Landjugend-Bezirks. Weiterlesen ⮕

Was tun bei Demenz? Expertin informierte in NeulengbachRenate Spadinger, Caritas Demenzexpertin im Zentralraum NÖ, hielt im Rathaussaal ein Referat über ihr Spezialgebiet. Weiterlesen ⮕

Pyhringer holte Sieg bei FeuerwehrlaufAxel Hagenauer von der Feuerwehr Pyhra-Markt gewann beim Ausdauerwettbewerb in Neulengbach. Weiterlesen ⮕

Bezirksball in Weistrach: Zusammenhalt und Spaß beim Landjugend-BallBeim Bezirksball in Weistrach haben die Landjugend-Ortsgruppen aus Aschbach, Biberbach, Ertl, St. Peter, Seitenstetten, Wolfsbach und Weistrach gezeigt, wie viel Zusammenhalt und Engagement sie haben. Der Ballabend war geprägt von Tracht, Musik und guter Stimmung. Weiterlesen ⮕

10 Ausflugsziele im Bezirk DornbirnOb Sport, Spiel und Spaß oder Kulturangebote - der Bezirk Dornbirn hat viel zu bieten! Weiterlesen ⮕