Sozialethiker: Wirtschaft kann ohne moralische Werte nicht leben

Die Wirtschaft lebe von immateriellen Voraussetzungen: „Erziehung und Bildung, öffentliche Güter, soziale Sicherheit und Rechtssicherheit, moralische Werte wie Vertrauen, Fairness, Vertragstreue, Zusammenhalt und Solidarität.“ All das könne der Markt nicht aus sich selbst heraus generieren. Das sagt der Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreich (ksoe), Markus Schlagnitweit.

Er hielt am Dienstag eine Gastpredigt beim Reformationsgottesdienst in der Linzer Martin-Luther-Kirche. Die Wirtschaft sei kein Selbstzweck, sondern müsse dem Gemeinwohl dienen.Und weiter: „Es gibt kein gutes Leben und kein gutes Zusammenleben ohne sachgerechte, menschengerechte und gesellschaftsgerechte Wirtschaft.“ Folglich gebe es auch kein gutes Leben ohne funktionierende Märkte.

Zweck der Wirtschaft seien nicht primär Gewinn, Umsatzwachstum oder Wettbewerb, sondern die Versorgung der Gesellschaft mit den lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen, so Schlagnitweit. Die Aufgabe der Wirtschaft sei somit, die materiellen Grundlagen zu sichern, „ohne die es nun einmal nicht geht“. headtopics.com

Dabei sei die Wirtschaft aber nicht wichtiger oder vorrangiger als andere Teilbereiche der Gesellschaft, „die alle miteinander verantwortlich sind für ein gutes, gelingendes Zusammenleben der Menschen“. Genau das habe auch schon das „Ökumenische Sozialwort“ vor 20 Jahren betont, wonach in die wirtschaftlichen Zusammenhänge u.a. immer auch die Belange zukünftiger Generationen und der Umwelt einbezogen werden müssten.

Die unheimliche Stärke der US-WirtschaftDie größte Volkswirtschaft wächst viel stärker als erwartet – und Aktien verlieren an Wert. Warum die US-Konjunktur so robust ist, was die Stärke für Investoren bedeutet und warum kein Grund zur... Weiterlesen ⮕

Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpftDer Rückgang war damit geringer als von Ökonomen erwartet. Weiterlesen ⮕

Katholische Weltsynode endet ohne konkrete Fortschritte bei ReformenDas vierwöchige Treffen der katholischen Weltsynode ist am Wochenende in Rom ohne konkrete Fortschritte in Sachen Reformen zu Ende gegangen. Die Synode bewertet die Situation positiv, da Wege in Richtung echter Reformen geöffnet wurden. Frauen waren erstmals als Teilnehmerinnen eingeladen. Es besteht jedoch weiterhin Uneinigkeit über den Zugang von Frauen zu kirchlichen Weihämtern. Weiterlesen ⮕

1100 Schlafplätze in der Steiermark:400 Menschen ohne Wohnung: Hilfspaket für Obdachlose präsentiertIn der Steiermark haben mehr als 400 Menschen kein Dach über dem Kopf. Die Dunkelziffer fällt noch höher aus. Wie Land, Stadt und Hilfsorganisationen den Betroffenen helfen wollen. Weiterlesen ⮕

Mutti spielt Amor: Tinder macht Freunde und Familie zu Partnervermittlern!Tinder ermöglicht es nun auch Freunden und Familienmitgliedern, ihre Liebsten zu verkuppeln - ganz ohne eigenes Konto. Weiterlesen ⮕

Eine Woche ohne Niederlage für die SpielgemeinschaftMit 6:3-Siegen ging letzte Woche sowohl die Oberliga- als auch die Unterligamannschaft der SGVH hervor. In der 3. Klasse gab es sogar einen 6:2-Erfolg. Weiterlesen ⮕