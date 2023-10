Soziale Netzwerke: Krieg und der Drang, Stellung zu beziehen

29.10.2023 08:20:00 / Herkunft: ORF

Der Krieg in Israel geht an kaum jemandem spurlos vorüber. Was der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen „Die große Gereiztheit“ nennt, lässt sich derzeit in den sozialen Netzwerken in der größten Entfaltung beobachten. Die Tendenz zur Hassspirale ist nicht neu, der aktuelle Krieg aber verstärkt sie erneut.