Souveräner Sieg für Manker Kegler

In der Landesliga freute sich der Kegelverein Mank über den erfolgreichen 7:1-Sieg im Heimspiel gegen den KSK KW Ottenstein.

Von Beginn an zeigte die Manker Einsermannschaft erstklassigen Kegelsport. Voller Ehrgeiz gingen sie ins Rennen gegen den Aufsteiger aus Ottenstein. Im ersten Durchgang gewannen Michael Dvorak mit 593 Kegel und Manfred Erber mit 562 Kegel ihre Spiele jeweils klar. Damit freuten sich die Manker über einen Vorsprung von 176 Kegel. Der zweite Durchgang verlief nicht ganz so überlegen.

In der A-Liga West auswärts gegen den TSK Langenrohr lieferte die Zweiermannschaft eine starke Vorstellung in Langenrohr. Der erste Durchgang verlief spannend. Franz Reinold mit 517 Kegel und Martin Essletzbichler mit 495 Kegel gewannen beide ihre Spiele äußerst knapp. Die Manker starteten mit einem Vorsprung von nur 18 Kegel in den zweiten Durchgang. Die beiden Schlussspieler zeigten jedoch ihre starke Form. headtopics.com

Die Manker Damen/Herren Mixed Mannschaft feierte in der B-Liga West II im Heimspiel gegen den KSK KW Ottenstein II einen 5:1 – Sieg mit einem Vorsprung von 278 Kegel. Bereits im ersten Durchgang setzten Jasmin Schiessl und Notburga Sandler die Weichen für den Sieg.

