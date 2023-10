Sophie Reyer- Grenzgängerin und Guinness Weltrekord verdächtig

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie in Baden lebende, renommierte Autorin Sophie Reyer blickt mit jungen Jahren bereits auf 180 publizierte Bücher zurück.

Grenzen und Abgründe ausloten, erfahren und neu zu denken ist Sophie Reyers kreativer Antrieb. Starke wie gebrochene Frauencharaktere dominieren ihr Werk, zumindest in ihren Romanen – oder wird man nicht erst stark wenn man einmal gebrochen wurde? Durch das Feuer geht? Katharsis durchlebt.

Diese grenzgängerische Auseinandersetzung mit dem Frausein gilt auch für den eben erscheinenden Roman „Merlins Tochter“ (Edition Keiper) und ist eines von Sophie Reyers Lebensthemen. Autobiographische Züge stecken in allen ihren Figuren.So viele Geschichten stecken in Sophie Reyer, dass sie für 100 Leben kaum ausreichen. Über ein Dutzend Publikationen aus ihrer Feder quer durch alle Genres erscheinen alleine in diesem Jahr. headtopics.com

Ob Prosa, Gedichte, Libretto oder Essay: Für ihre Vielzahl an veröffentlichten Titeln - insgesamt bereits 132 eigene Bücher von Roman bis Lyrik, 18 Theaterstücke, 4 Hörspiele sowie Beiträge in rund 50 Anthologien und Sammelbänden – wird diese anspruchsvolle, vielseitige Schriftstellerin bereits für einen Eintrag ins „Guinness Book Of World Records“ gehandelt, als jüngste Autorin mit diesem enormen Output.

Stark und fragil zugleich ist Sophie Reyer, hinter deren großen Augen soviel Neugier steckt – für alles Sagenhafte in Natur und Mensch, für alles Realistische im Verträumten, für richtig harte Schicksale, für historische Begebenheiten, in denen es hinter jeder Ecke ein Geheimnis zu lüften gilt, während sie die Geheimnisse wie Realismen der „Biomacht“ zu einem weiteren zentralen Thema gestaltet und aufarbeitet. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Sitting Bulls sind heiß auf den StartDie Klosterneuburger gehen wieder als großer Titelfavorit in die Saison, die am kommenden Wochenende startet. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

„Erdrückende Besatzung“: Die Rede des UN-Generalsekretärs, die Israel entzürntDer UNO-Chef kritisiert Verstöße gegen das Völkerrecht auf beiden Seiten. Israels Außenminister Cohen sagt daraufhin ein geplantes Treffen ab. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕