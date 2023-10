Sollten Apotheken in Zukunft Impfungen anbieten?

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Geimpft wird in Niederösterreich in den Arztpraxen. Ob künftig auch die Apotheken dazu kommen sollten, wird diskutiert.ürzlich hat das Gesundheitsministerium den Entwurf für ein neues Apothekengesetz in Begutachtung geschickt. Das Impfen in Apotheken ist darin nicht vorgesehen. Sollten in Zukunft auch dort Impfungen angeboten werden?Heinz Haberfeld ist Präsident der NÖ-Apothekerkammer und betreibt eine Apotheke in Baden.

Die Apothekerinnen und Apotheker beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, mit dem Thema Impfungen. Es gibt eine gemeinsame Fortbildung von Ärzten und Apothekern, bei der sich beide Berufsgruppen über die neusten Entwicklungen zum Thema Impfen informieren. headtopics.com

Bei einigen Erkrankungen haben wir Defizite, was die Durchimpfungsrate anbelangt. Das betrifft etwa die Masern-, die Keuchhusten- oder die FSME-Impfung. Zwar kommen die Apotheken nicht für alle Impfungen in Frage - so etwa bei den Kinderimpfungen. Aber was wir uns vorstellen können, ist das Anbieten einer FSME- oder der Grippeimpfung. Die Kompetenzen und das Wissen sind sicherlich da, was derzeit fehlt ist der Auftrag des Gesetzgebers.

Das große Problem ist natürlich teilweise die Finanzierung. Wenn man einen genaueren Blick auf manche Impfstoffe wirft, die beispielsweise 300 Euro kosten, dann stellt sich die Frage, ob das für die Patientinnen und Patienten überhaupt leistbar ist. headtopics.com

