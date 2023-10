Sölden-Rennen wird nicht in Österreich nachgeholt

Die erste Entscheidung im Herren-Weltcup wurde vom Wind verblasen. Weil in Sölden heftige Sturmböen ein faires und sicheres Rennen unmöglich machten, wurde der Auftakt-Riesentorlauf nach 47 Läufern von der Jury beendet. Bitter aus ÖSV-Sicht, denn Marco Schwarz lag überraschend in Front.

Der rot-weiß-rote Verband bemühte sich sofort nach dem Abbruch um ein Ersatzrennen – nämlich in Hochgurgl. Im Tiroler Skiort findet am 18. November erstmals ein Slalom statt. Die Idee des ÖSV war es, dass die FIS den Sölden-RTL anhängen könnte."Es war alles grün", meinte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer.Nach eingehender Beratung habe man sich aber dann doch gegen eine Austragung entschieden.

"Auch wenn alle anderen Parameter gestimmt hätten, haben wir uns im Sinne des gesamten Weltcups und der Fairness gegenüber allen anderen Nationen dazu entschieden, dass Gurgl das Rennen nicht durchführen wird", erklärte Scherer. Direkt nach dem Slalom geht es nämlich für die Ski-Stars zu den US-Rennen in Beaver Creek.Die Planung der Reise und auch die Belastung der Sportler haben zur Entscheidung beigetragen. headtopics.com

