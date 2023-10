Sölden präsentiert sich ganz in Weiß zum Auftakt

Pünktlich zum Auftakt präsentiert sich Sölden ganz in Weiß.

Was Sie vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden wissen müssenFeiert Mikaela Shiffrin in dieser Saison den 100. Weltcupsieg? Fährt Marco Schwarz alle 44 Rennen? Die brennendsten Fragen vor dem Auftakt Weiterlesen ⮕

Grünes Licht für Sölden durch FISKlimadebatte und Wettbewerbsnachteil: Skisport im Wandel. Die Debatte um den frühen Saisonstart auf einem schrumpfenden österreichischen Gletscher. Skistars erheben ihre Stimme: 'Wir müssen die Welt verändern'. Weiterlesen ⮕

Sölden'de Dünya Kupası pistleri hazırSölden'deki organizasyon komitesi başkanı Jakob Falkner, yüksek sıcaklıklara rağmen Dünya Kupası pistlerini zamanında hazırladıklarını ve halk kayakçıları için pistlerin hazır olduğunu açıkladı. ÖSV Genel Sekreteri Christian Scherer, Sölden'deki Dünya Kupası'nın sadece bir spor etkinliği olmadığını, kışın ilk güçlü sinyali olduğunu ve Avusturya'nın kayak endüstrisi, kış turizmi ve dolayısıyla tüm ülke için büyük bir ekonomik öneme sahip olduğunu söyledi. Weiterlesen ⮕

Sölden'de kayak sezonu başlamadan önce kar yağdıCumartesi günü kadınlar dev slalomuyla başlayacak olan sezonun bir gün öncesinde, Ötztal'a kar yağdı. Rettenbachferner kış manzarasıyla kendini gösterirken, eleştirilen çakıl yığınları karla kaplandı. Hafta sonu yapılacak olan iki yarışa hiçbir engel kalmadı. Weiterlesen ⮕

Emotionale Debatte um Sölden: Der Skisport bleibt auf der StreckeDie hitzigen Debatten um den Weltcupauftakt zeigen: Kein Sport vermag Österreich so zu bewegen wie das Skifahren. Argumente werden dabei überhört. Weiterlesen ⮕

ÖSV-Star Schwarz vor Sölden: „Nicht sinnlos abschießen“Marco Schwarz mutiert in diesem Winter zum Allesfahrer. Bis Weihnachten will der 28-jährige Edel-Allrounder kein Weltcuprennen auslassen. Weiterlesen ⮕