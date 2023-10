Sölden'de kayak sezonu başlıyor

Mit dem Gletscher-Riesentorlauf in Sölden wird am Samstag die neue Ski-Weltcupsaison eröffnet. Erstmals darf dabei fluorhaltiges Wachs nicht mehr verwendet werden. Schon jetzt wird in den Skikellern und auf den Trainingspisten eifrig getuschelt. Einige gehen davon aus, dass es zu Disqualifikationen kommen könnte. Die Große Angst vor Sabotage-Aktionen geht um.Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln.

Das betonte auch die Schweizer Skiläuferin Lara Gut-Behrami, die sich im"Blick" kein Blatt vor den Mund nahm, offen die Bedenken der Ski-Stars ansprach."Vielleicht sollten die Serviceleute mit den Ski im Zimmer schlafen. Jemand könnte beim Vorbeilaufen die Ski mit einem Fluorspray kontaminieren", schilderte die Schweizerin die Bedenken der Ski-Stars.eröffnete die WM mit ihrem ersten Titel. Sie kombinierte den Super-G und den Slalom am schnellsten.

