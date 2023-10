Sölden'de kayak sezonu başlamadan önce kar yağdı

Einen Tag vor dem Saisonstart mit dem Frauen-Riesentorlauf am Samstag kam nun der Schnee ins Ötztal.

Der Rettenbachferner präsentiert sich winterlich, die kritisierten Geröllhalden sind angezuckert. Den beiden Rennen am Wochenende steht nichts mehr im Wege.

