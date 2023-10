So viel geben die Österreicher heuer zu Halloween aus

Das gruseligste Event des Jahres steht vor der Tür: In der Nacht von 31. Oktober auf 1. November wird"Zugewinne vollständig von Inflation aufgefressen"

"Das ist zwar etwas mehr als im Vorjahr, allerdings werden die Zugewinne vollständig von der Inflation aufgefressen", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung.Laut HV-Consumer Check geben die österreichischen Konsument und Konsumentinnen heuer im Schnitt 50 Euro für Süßigkeiten, Deko-Artikel oder Mottopartys rund um das Gruselfest aus.

Im Bundesländervergleich zeigen sich in diesem Jahr die westlichen Bundesländer Tirol und Vorarlberg mit Pro-Kopf-Ausgaben von 66 Euro mit Abstand am spendabelsten. Dahinter folgt die Bundeshauptstadt Wien mit 57 Euro und der Süden des Landes (Steiermark/Kärnten) mit 50 Euro. Deutlich sparsamer ist man in Oberösterreich und Salzburg mit 46 Euro sowie in Niederösterreich und im Burgenland mit 40 Euro pro Kopf. headtopics.com

Ganz oben auf den Einkaufszetteln der Bevölkerung stehen heuer Süßigkeiten (47%). Aber auch Kürbisse und Snacks (jeweils 29%), gruselige Dekoration (23%), alkoholische Getränke (17%) und Kostüme (12%) zählen zu den beliebtesten Halloween-Produkten.Vor allem Familien mit Kindern sowie Menschen unter 35 Jahren investieren zum Gruselfest besonders gerne. Personen über 60 Jahre können mit dem Brauch hingegen wenig anfangen.

