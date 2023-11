– so ungesund sind Getränke für Kinder

Die zahlreichen Kalorien von Halloween haben mit Sicherheit bei nicht wenigen großen und kleinen Grusel-Fans Spuren hinterlassen: Viele sind jetzt mit einem verklebten Magen aufgewacht. Dass Schoko, Zuckerl und Co in rauen Mengen ungesund sind, ist bekannt. Dass aber auch Flüssiges Tücken bergen kann, wissen nicht alle.

Die Details der Untersuchung: Die Konsumentenschützer haben 13 alkoholfreie Party-Getränke mit bunten Aufdrucken und für Kinder ansprechende Designs überprüft. Der Liter-Preis lag zwischen 3,32 und 5,59 Euro. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Zutatenlisten und der Nährwert-Angaben.Die Ergebnisse: Bei mehr als der Hälfte der Drinks fällt der Saftanteil mit zehn bis 33 Prozent sehr gering aus.

Die AK berichtet von einer"Zuckerbombe": Ein Glas (250 Milliliter ) kann mit umgerechnet etwa sechseinhalb Stück Würfelzucker fast 60 Prozent der empfohlenen täglichen Gesamtaufnahme eines Volksschulkindes abdecken. Im Fall von Kindergartenkindern sind es sogar mehr als 70 Prozent. headtopics.com

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

„Sie sind 90 Jahre alt, sie werden sterben“Schwere Vowürfe gegen die Ausdrucksweise gegenüber seinem schwerkranken und mittlerweile verstorbenen Großvater seitens eines Arztes des Landesklinikums Horn erhebt Florian Hinterleitner. Auch die Gattin des Patienten sei vom Arzt angeschnauzt worden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Restaurant verlangt Zuschlag für schlimme KinderWer seine Kinder nicht im Griff hat, zahlt im Toccoa Riverside Restaurant extra. Das sorgt nun für Kritik. Weiterlesen ⮕

Generationenübergreifendes Projekt: Kinder verarbeiten selbst angebaute KartoffelnDie 2. Klasse der Volksschule Echsenbach hat gemeinsam mit der Community Nurse Marianne Zimm einen Projekttag veranstaltet, bei dem die Kinder selbst angebaute Kartoffeln geerntet und verarbeitet haben. Dabei wurden sie von zwei Omas unterstützt und konnten erfahren, wie man selbst angebaute Lebensmittel verarbeitet und welche Tipps und Rezepte die ältere Generation hat. Weiterlesen ⮕

Am Sportplatz wartete das Grauen und GruselnGrosse Kinder-Halloween-Party am Sportplatz Zwölfaxing Weiterlesen ⮕