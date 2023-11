So schön zeigt sich der Herbst in der Südweststeiermark

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“Zu Allerheiligen rücken auch die steiermärkischen Bestattungsbetriebe alljährlich stärker in den Fokus. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, etwa auch in Kapfenberg. Weiterlesen ⮕

FPÖ Klosterneuburg lädt: Sturm und Maroni mit VilimskyHerbst-Stammtisch im Hotel Anker. Weiterlesen ⮕

Sportlich, sportlich:Skifahren, laufen, schwimmen: Von einer Medaillenflut, Ehrungen und vielen StufenUnterschiedliche Sportveranstaltungen standen im Herbst am Programm, darunter der Stiegenlauf in Judenburg. Schwimmsportler waren bei Bundesmeisterschaften erfolgreich, Skisportler wurden geehrt. Weiterlesen ⮕

Metaller-Gewerkschafter Reinhold Binder: „Es wird a hoaße Zeit“Reinhold Binder, der neue Chef der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge, wird im Herbst die Lohnerhöhungen für 200.000 Arbeiter in der Metallindustrie verhandeln. Weiterlesen ⮕

Nächster Rekordmonat: Auch Oktober war deutlich zu warmDieser Herbst schreibt die Klimabücher in Österreich neu. Nach dem wärmsten September war auch der Oktober der wärmste der Messgeschichte. Weltweit war der Oktober gar schon der fünfte Rekordmonat in Folge. Der Hauptgrund für die Rekordflut 2023 ist vor allem die menschengemachte Klimaerwärmung, die immer stärker durchschlägt. Weiterlesen ⮕

Gallei und Pross: Die jungen Torjäger aus Wiener NeustadtMit zwei Treffern brachte er Ortmann auf die Siegerstraße, die Piestingtaler feierten in Waidhofen einen hochverdienten 4:0-Erfolg. David Gallei ist in diesem Herbst die Ortmanner Torversicherung, mittlerweile hält der gebürtige Wiesmather bei elf Treffern. Den Platz an der Sonne unter den Torjägern teilt sich Gallei mit einem anderen „Knipser“ — und der kommt ebenfalls aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Josef Pross, gebürtiger Stollhofer, traf in der aktuellen Saison ebenfalls bereits elf Mal, ging beim Spitzenspiel seiner Gloggnitzer in Korneuburg allerdings leer aus. Und neben dem gleichen Heimatbezirk und der gleichen bisherigen Torausbeute gibt es noch einige Details, die Gallei und Pross eint: Beide sind 21 Jahre alt, haben also ihren besten Fußball noch nicht gespielt. Beide durchliefen eine professionelle Talentschmiede im Nachwuchs — Gallei bei St. Pölten, Pross bei der Austria. Und beide liegen mit ihren Teams im Spitzenfeld... Weiterlesen ⮕