– so reagiert der Körper auf falsche Grammatik

Für viele ist schlechte Grammatik ein Ärgernis. Jetzt haben Experten herausgefunden, dass sie tatsächlich eine körperliche Reaktion hervorruft.Es gibt solche Menschen, die anderen während des Gespräches ausbessern. Zum Beispiel, weil sie eine falsche Grammatik verwenden. Häufiger Fauxpas: Die Verwendung der Artikel"dem" und"den".

entdeckten die Professoren Dagmar Divjak und Petar Milin einen direkten Zusammenhang zwischen schlechten Grammatikkenntnissen und der Herzfrequenzvariabilität (HRV) der Probanden.reguliert die Körperfunktionen in Stresssituationen und ist für Erregung und Aktivität zuständig. Er sorgt dafür, dass das Herz schneller und kräftiger schlägt, sich die Atemwege erweitern, um besser Atmen zu können und die Darmtätigkeit gehemmt wird.

Die Analyse zeigte: Je mehr Fehler eine Person hörte, desto regelmäßiger wurde ihr Herzschlag – ein Zeichen für Stress. Den Forschern zufolge scheinen grammatikalische Fehler im menschlichen Körper eine"Kampf- oder Flucht"-Reaktion auszulösen. Professorin Dagmar Divjak, die Leiterin der Studie, sagte:"Das Wissen über die Erstsprache ist weitgehend implizit, d. h. man musste sich nicht hinsetzen und sie lernen wie wir eine Fremdsprache lernen. headtopics.com

Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt brachten Forscher an der Universität von Illinois Grammatikliebhaber mit einer Form von Zwangsstörung in Verbindung, dem so genannten Grammatikalischen Pedanterie-Syndrom. Die Hirnaktivität der Verbalfanatiker zeigte Ähnlichkeiten mit zwanghaftem Verhalten."Die Ergebnisse dieser Studie rücken eine neue Dimension der komplexen Beziehung zwischen Körper und Geist ins Blickfeld", so Divjak.

