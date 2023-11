So feiert die Welt das Gruselfest Gantner warnt vor Halloween-Unfug Die Halloween-Feiern in Vorarlberg am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch verliefen trotz erhöhter Polizeipräsenz und 250 Polizeieinsätzen recht ruhig. Angesichts der gegenwärtig angespannten gesellschaftlichen Lage und den Vorfällen in den vergangenen Jahren hatte die Landespolizeidirektion (LPD) Vorarlberg ihre Präsenz auf den Straßen verstärkt.

Sachschaden durch Eierwerfer Ein wiederkehrendes Problem stellte der Eierwurf dar, welcher in neun Fällen aufgetreten ist und in zwei davon Sachschaden verursachte. Zudem wurde eine Sachbeschädigung durch Fußtritte gegen eine Eingangstüre verzeichnet.

Einen besonderen Fokus legte die Polizei auf die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes, wobei im Zuge von 31 Einsätzen fünf Übertretungen, vorwiegend durch umherziehende Jugendliche, festgestellt wurden. Bei zwei Personen konnten pyrotechnische Gegenstände sichergestellt werden. headtopics.com

