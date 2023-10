SMS Scheibbs im „Padel-Fieber“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Padel-Instruktor Johann Vieghofer (stehend, links) und TC-Scheibbs-Obmann Hansjörg Ressl (stehend, rechts) mit den Lehrkräften der SMS Scheibbs rund um Sportkoordinator Thomas Gamsjäger (vorne, rechts).

ie beiden neuen Padel-Courts in Scheibbs werden bestens angenommen – auch von der Sportmittelschule Scheibbs. Im Sommer eröffnete die Stadtgemeinde Scheibbs die beiden neuen Padel-Courts beim Freizeitzentrum, die vom Scheibbser Tennisclub betreut werden. Sowohl Gemeinde als auch Tennisverein freuen sich über die bisher tolle Auslastung. Auch die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule Scheibbs nützen die neue Anlage im Rahmen des Sportunterrichts – dank einer Kooperation mit dem Tennisclub bisher kostenlos. headtopics.com

Der Sportkoordinator der SMS Thomas Gamsjäger nahm dies zum Anlass, um eine schulinterne Fortbildung für die Bewegungserzieherinnen und -erzieher zu organisieren. Der Obmann des Tennisclubs – Hansjörg Ressl – erklärte das Reservierungssystem und gab Auskunft über die organisatorische Abwicklung. Mit Johann Vieghofer stellte sich ein erfahrener Padelspieler als Trainer zur Verfügung.

Mit Begeisterung wurde dies sogleich von den Lehrkräften der SMS Scheibbs in die Praxis umgesetzt und in der Folgewoche konnten bereits die ersten Schülerinnen und Schüler der SMS vom Gratisangebot des Tennisvereins Gebrauch machen. „Eine voll coole Sportart“, ist nicht nur bei den begeisterten Kindern der Grundtenor. headtopics.com

Scheibbs gewinnt NachbarschaftsduellIm Nachbarschaftsduell zwischen Scheibbs und Kienberg gewinnt Scheibbs trotz Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

Clásico in Spanien: Barcelona im Stones-Fieber, doch Real siegteRockstars Mick Jagger und Ron Wood waren beim Clásico vor Ort und bewarben ihr Album auf den Barcelona-Trikots. Doch Madrid siegte in der Nachspielzeit. Weiterlesen ⮕

Britney Spears: 'Ich habe einen neuen Song geschrieben'Spears' letztes Album mit eigenen Songs erschien 2016. Weiterlesen ⮕

Christian Haselberger aus Purgstall ist einer von 94 neuen MeisternBei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe. Weiterlesen ⮕

Nö: Inspektionsübung 2023 beim neuen Bildungscampus in Groß SieghartsGROSS SIEGHARTS (NÖ): Am Dienstag, den 25. Oktober 2023 fand von den Unterabschnitten Dietmanns und Groß-Siegharts die diesjährige Inspektionsübung im neuen Bildungscampus in Groß-Siegharts statt. Weiterlesen ⮕

Ungarn startet neuen Anlauf für Großprojekt am Neusiedler SeeGeplant sind ein Jacht- und Bootshafen, ein Strand mit Versorgungsgebäuden, ein Segelclub sowie ein Öko- und Freizeitpark. Die erste Ausschreibung war an Geld und Umweltschützern gescheitert. Die... Weiterlesen ⮕