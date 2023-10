Slowakei liefert keine Waffen mehr an die Ukraine

hat kurz nach seinem Amtsantritt seine Absicht aus dem Wahlkampf erneuert, die Ukraine nicht mehr mit Waffen zu unterstützen. Die Slowakei werde weiter zivile Güter ins Nachbarland liefern und ihm"allseitige" Hilfe leisten, geht aus einer Erklärung Ficos hervor, die der Europa-Ausschuss des neu gewählten Parlaments in Bratislava am Donnerstag annahm. Die Lieferung von Waffen gehöre nicht dazu. Der Beschluss ist rechtlich nicht bindend.

Die Slowakei gehörte bisher zu den entschlossensten militärischen Unterstützern der Ukraine. Schon kurz nach Kriegsbeginn im vergangenen Jahr gab sie dem Nachbarland ihr eigenes Luftabwehr-Raketensystem und ein Jahr später ihre MiG-29-Kampfflugzeuge ab.

Nach den Parlamentswahlen haben sich zwei sozialdemokratische Parteien und eine nationalistische auf die Bildung einer Dreierkoalition geeinigt. Der ehemalige Langzeit-Regierungschef Robert Fico wurde als Ministerpräsident vereidigt. Kleinster Koalitionspartner wird die pro-russische Slowakische Nationalpartei SNS.25.10.2023: Kampfhund ohne Maulkorb zerfleischt"Feni" auf Wiese.Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Keine Teddys mehr – der Bankrott der WillkommenskulturKaum acht Jahre nach Beginn der Migrationswelle entdecken Politik und Medien, dass dadurch massenhaft Antisemitismus zu uns kommt. Weiterlesen ⮕

SOS Kinderdorf: Regierung bei Kinderrechten säumigDie Hilfsorganisation SOS Kinderdorf wirft der Regierung Säumigkeit bei der Durchsetzung der Kinderrechte vor. Weiterlesen ⮕

Schoigu besucht russische Truppen in der Ukraine: „24 Flugzeuge in fünf Tagen abgeschossen“Der russische Verteidigungsminister ist nach eigenen Angaben in die Ostukraine gereist. In der Westukraine wurden einige russische Drohnen über Nacht abgefangen. Ein Überblick über die aktuellen... Weiterlesen ⮕

– wird der Plural die einheitliche Haltung der EU zum Nahost-Krieg retten?Die Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Weiterlesen ⮕

So läuft der große (straffreie) Betrug bei der FührerscheinprüfungProfessionelle Banden helfen Aspiranten, sich mit hochprofessionellem Equipment den Kfz-Führerschein zu erschleichen. Die Polizei ist machtlos. Weiterlesen ⮕

Flughafenfest, „Tag der offenen Tür“ im Landhaus und Co.: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lud erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕