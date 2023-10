SKN-Basketballer wachen in Salzburg rechtzeitig auf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er Erstligist verschläft in der Mozartstadt das erste Viertel und wirft dann die Offensivmaschinerie an. Unterm Strich steht es klarer Erfolg im Cup-Achtelfinale. Bei dem ein Youngster aufzeigt.

Zu Beginn des zweiten Viertels legte der SKN gleich acht Zähler nach und machte einen 12:0-Run perfekt. Nach einem weiteren 7:0-Lauf etwas später lag St. Pölten in Minute 17 zum ersten Mal nach dem 2:0 zum Start in Front (29:27). Und sollte die Führung nicht mehr hergeben. Acht Punkte in Folge stellten noch in Hälfte eins das erste zweistellige Plus sicher (40:30). So gewann St. Pölten die zweiten zehn Minuten glatt mit 30:9.

Insgesamt scorten sechs Spieler zweistellig, einer spielte sich im vierten Viertel (22:11) hervor. Schnabl kam, sah und siegte. Mit 7/7 Zweier legte er, nicht am Scouting-Radar der Salzburger, eine sensationelle Performance aufs Feld und markierte 14 Punkte in nur 11,5 Minuten. Nach einem 8:0 im Schlussabschnitt lag der SKN nun schon mit 88:48 voran, die höchste Führung war ein 92:50. headtopics.com

