Am Sonntag steht der Gletscher-Auftakt mit dem Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner in Sölden bevor. Lucas Braathen wird dann nicht mehr an den Start gehen. Der 23-jährige Norweger erklärte am Freitag bei einer Pressekonferenz im Tiroler Ort völlig überraschend sein sofortiges Karriereende.Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln.

Der Rücktritt des talentierten Skifahrers ist der traurige Höhepunkt eines Streits zwischen dem 23-Jährigen und dem norwegischen Skiverband. Der damit begann, dass Braathen für die Modemarke J. Lindeberg posierte – einem direkten Konkurrenten von Helly Hansen, der den norwegischen Verband ausstattet.

Zuletzt drohte Claus Ryste vom norwegischen Skiverband offiziell mit einer Geldstrafe für den 23-Jährigen. Dem Ski-Star wurde eine siebentägige Frist zu einer Stellungnahme gesetzt. Der kam Braathen nun zuvor und erklärte seinen Abschied aus dem Spitzensport. Norwegens Verband versuchte noch, die Angelegenheit intern zu regeln. Vergebens. headtopics.com

Braathen kritisierte in den letzten Wochen ebenso den Skikalender und die FIS, es sei ihm unmöglich, mehr Super-G-Rennen zu fahren. Braathen hat in seiner kurzen aktiven Karriere fünf Weltcuprennen gewonnen und sich in der abgelaufenen Saison die Slalom-Kristallkugel gesichert. Der 23-Jährige galt als kommender Technik-Star.

