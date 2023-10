Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden abgebrochen

Der Ski-Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden wurde aufgrund starker Sturmböen nach 47 Läufern abgebrochen. Dies hatte zur Folge, dass ÖSV-Star Marco Schwarz, der zu diesem Zeitpunkt in Führung lag, ohne Punkte die Heimreise antreten musste. Raich äußerte sich zur Absage und erklärte, dass das Wetter in Sölden Ende Oktober normalerweise stabil sei, aber das Wetter könne sich schnell ändern.

Klimawandel-Thema aufgegriffen Moderator Rainer Pariasek sprach das Thema Klimawandel an, nachdem es im Vorfeld des Rennens Proteste von der"Letzten Generation" gab. Raich teilte seine Perspektive mit und betonte, dass der Skisport eher unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet und nicht die Ursache ist. Er verwies darauf, dass in Österreich auf nur etwa zehn Gletschern Ski gefahren wird, obwohl es weit über 500 Gletscher gibt.

Live-Unterbrechung sorgt für Spekulationen "Die Gegner nützen jetzt diese Bühne und schießen sehr scharf. Aber man sollte die Relation sehen. Wir fahren auf ungefähr zehn Gletschern in Österreich, haben aber 500 oder mehr, eine sehr große Zahl. Die Gletscher gehen überall zurück..." Während Raich sprach, wurde er durch Anweisungen in seinem Ohr unterbrochen und schien verwirrt. headtopics.com

©Screenshot/ORF Nach der Unterbrechung ging Pariasek wieder auf Sendung und entschuldigte sich für das Vorgehen. Er erklärte, dass jemand übermotiviert und nervös gewesen sei. Raich durfte schließlich seine Gedanken zu Ende führen:"Mir ist es einfach wichtig, dass man sieht, dass es vier, fünf, sechshundert Gletscher in Österreich gibt und wir auf zehn Skifahren. Wir spielen nur eine kleine Rolle".

