Ski-Star Lucas Braathen erklärt überraschend seinen Rücktritt

Damit hat niemand gerechnet! DLucas Braathen, 23-jähriger Ski-Star, lud am Freitagvormittag in Sölden zu einer Pressekonferenz – zwei Tage vor dem Saisonstart mit dem Gletscher-Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner. Doch statt über die bevorstehende Saison zu sprechen, erklärte der Slalom-Gesamtweltcupsieger der abgelaufenen Saison plötzlich und unerwartet seinen sofortigen Rücktritt vom Skisport.

Braathen liegt schon seit Monaten mit dem norwegischen Skiverband im Streit. Zunächst, weil der 23-Jährige die Werbeflächen auf seinem Helm nicht frei vermarkten konnte. Dann, weil der Edel-Techniker einen Werbedeal mit dem Sportbekleidungsunternehmen J. Lindeberg abschloss, das in direkter Konkurrenz zum norwegischen Verbandsausrüster Helly Hansen steht. Der Verband drohte dem Athleten mit einer Geldstrafe. Nun zog Braathen die Reißleine.

War es das also wirklich für den Gewinner der Slalom-Kristallkugel? Das mag im Ski-Weltcupzirkus niemand so richtig glauben. Braathen ist zu jung, und letztendlich auch zu talentiert, um so früh schon aufzugeben. Stattdessen macht sich bereits eine andere Theorie unter den Weltcup-Fahrern breit: der 23-Jährige könnte einfach die Nation wechseln. headtopics.com

