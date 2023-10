Ski alpin: Schwarz-Führung im Sölden-Riesentorlauf vor Odermatt

Der Kärntner hat im Saisonauftaktrennen der Männer 0,29 Sek. Vorsprung auf den Schweizer Kugelverteidiger Marco Odermatt und 0,46 auf den Franzosen Alexis Pinturault. Dahinter lauert der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,59). Nächstbester Österreicher ist Manuel Feller als Achter (+1,43), Stefan Brennsteiner folgt an zehnter Stelle (+1,60).

Sölden."Es war ein sehr guter Durchgang, es hat sich sehr gut angefühlt. Das Material hat gestimmt, ich konnte meine Fahrweise durchziehen", sagte Schwarz. Der zweite Durchgang ist für 13.00 Uhr angesetzt (live ORF 1).

Vor dem Rennen gab es eine Klima-Aktion der"Letzten Generation", die Zufahrtsstraße auf dem Rettenbachferner war für kurze Zeit gesperrt. Betroffen waren davon vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer, denn die Sportler befanden sich längt auf dem Gletscher. Das Rennen wurde programmgemäß gestartet. headtopics.com

