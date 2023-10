Ski Alpin live! So steht es aktuell beim Riesentorlauf der Herren in Sölden

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕

Gut-Behrami gewinnt Sölden-Riesentorlauf vor BrignoneDie Schweizerin siegt zum Auftakt der Weltcupsaison auf dem Söldener Rettenbachgletscher dank Laufbestzeit im zweiten Durchgang mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica... Weiterlesen ⮕

Brignone führt beim Riesentorlauf in Sölden, Tirolerin Gritsch beste ÖSV-LäuferinDie übrigen Österreicherinnen kamen nicht in die Top Ten und hatten teilweise großen Rückstand. Auch für Topstar Mikaela Shiffrin lief es nicht optimal. Der Entscheidungsdurchgang beginnt um 13.00 Uhr. Weiterlesen ⮕

Brignone beim Riesentorlauf in Sölden weit voraus, Lokalmatadorin Gritsch SiebenteDie übrigen Österreicherinnen kamen nicht in die Top Ten und hatten teilweise großen Rückstand. Auch für Topstar Mikaela Shiffrin lief es nicht optimal. Der Entscheidungsdurchgang beginnt um 13.00 Uhr. Weiterlesen ⮕

Klimaaktivisten blockierten Gletscherstraße in Sölden vor Herren-RTLKlimaaktivisten der 'Letzten Generation' haben heute vor dem Start des Weltcup-Rennes am Rettenbachferner die Ötztaler Gletscherstraße blockiert. Weiterlesen ⮕

Klima-Kleber blockieren Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕