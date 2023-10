Sketchabend in Zöbern: Pointen, Gags und Neuzugänge

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Astrid Pichler, Rene Brandstätter, Eva Reithofer, Elias Katschnig, Carina Flasch, Sarah Polreich, Manfred Tauchner, David Riegler, Maximilian Tauchner, Theresa Schmidt, Sabine Katzgraber und Jasmin Schindler begeisterten.

nter der Regie von Eva Reithofer ging der 15. Sketchabend über die Bühne. Sarah Polreich und Manfred Tauchner debütierten. Mit einer Mischung aus Klassikern sowie völlig neuen Stücken unterhielt der Kultur- und Theaterverein (KuTV) an den vergangenen beiden Wochenenden die Gäste im Pfarrheim „Begegnung“. Nachdem im Sommer die schon legendären Theatervorstellungen ein Comeback gefeiert hatten, stand diesmal (an insgesamt sechs Abenden) der beliebte Sketchabend auf dem Programm. headtopics.com

„Golf Trophy“ in Zöbern: 4.000 Euro für die VolkshilfeAlljährlich veranstaltet der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) NÖ die Golf-Trophy im Golfclub „Eldorado“ in Zöbern. Die Spenden in der Höhe von 4.000 Euro wurden nun der Volkshilfe und deren Initiative „Kinderarmut abschaffen“ übergeben. Weiterlesen ⮕

„Golf Trophy“ in Zöbern: 4.000 Euro für die VolkshilfeAlljährlich veranstaltet der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) NÖ die Golf-Trophy im Golfclub „Eldorado“ in Zöbern. Die Spenden in der Höhe von 4.000 Euro wurden nun der Volkshilfe und deren Initiative „Kinderarmut abschaffen“ übergeben. Weiterlesen ⮕

Die „große Suche“ nach dem „einfachen Bauen“: Pfaffeneder im GesprächErnst Pfaffeneder, Wiener Architekt und niederösterreichischer Denkmalpfleger, über Bestand und Identität, Leerstand und Denkmalschutz, Biedermeier und Zukunftswelten. Weiterlesen ⮕

Fotoschau mit Obmann des Kulturspektrums Franz Schmutz eröffnetFotografinnen und Fotografen aus Neustadtl und Umgebung präsentieren eine Auswahl ihrer persönlichen Highlights des vergangenen Fotojahres. Weiterlesen ⮕

Junggebliebene feierten am Seniorenfest in EichgrabenBei den Seniorinnen und Senioren wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Weiterlesen ⮕