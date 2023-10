Skandal in Marseille: Lyon-Trainer Grosso bei Bus-Angriff verletzt

Lille – Vor dem Duell der verfeindeten Fußball-Clubs zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon ist es erneut zu einem Riesenskandal gekommen. Bei einem Angriff mit Steinen auf den Lyon-Mannschaftsbus ist Trainer Fabio Grosso am Kopf getroffen und verletzt worden. Auf Fotos und Videos war am Sonntagabend zu sehen, wie der frühere italienische Fußball-Weltmeister stark blutend durch die Katakomben ging. Auch Lyons Co-Trainer Raffaele Longo soll verletzt worden sein.

Mehrere Sicherheitsfenster seien"durch schwere Projektile unbekannter Art zerstört" worden, teilte Lyon am Abend mit. Trainer Fabio Grosso und sein Assistent Raffaele Longo seien bei diesem Angriff direkt getroffen und schwer im Gesicht verletzt worden."Auch die im Bus anwesenden Spieler und Betreuer waren von der Gewalt dieses Angriffs, den Olympique Lyonnais aufs Schärfste verurteilt, zutiefst betroffen", hieß es.

"Er konnte kein Gespräch führen, er hatte Glasscherben im Gesicht", berichtete OL-Clubchef John Textor:"Ich bin sehr wütend, unsere Spieler, unser Trainer haben sich auf heute Abend vorbereitet und die Fans wollten das Spiel sehen." Lyon habe nicht darum gebeten, das Spiel abzusagen, so Textor:"Wir waren bereit zu spielen. Die Entscheidung lag nicht bei uns, da es außerhalb des Stadions passierte. So sollte Fußball nicht gespielt werden.

Pablo Longoria, der Präsident von Marseille sagte:"Was mit Fabio Grosso, dem Trainer von Olympique Lyon, passiert ist, muss verhindert werden, es ist völlig inakzeptabel. Das ist etwas, was jetzt im Fußball nicht mehr passieren darf." Doch damit nicht genug: Auch drei Fanbusse von Lyon wurden offenbar mit Steinen angegriffen. Es soll leichte Verletzungen gegeben haben.

Immer wieder kommt es bei Spielen der beiden Clubs zu Ausschreitungen und schlimmen Szenen. Im November 2021 war das Spiel in Lyon abgebrochen worden, nachdem der damals für Marseille aktive Ex-Nationalspieler Dimitri Payet von einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen wurde. Payet wollte in der 4. Minute einen Eckball ausführen, als ihn die Flasche hinter dem linken Ohr traf. headtopics.com

