Sinner gewinnt Final-Krimi in Wien gegen Medvedev

7:6, 4:6, 6:3! Jungstar Jannik Sinner triumphierte am Sonntag in Wien. Der Italiener hatte im Marathon-Endspiel über mehr als drei Stunden gegen den russischen Superstar Daniil Medvedev den längeren Atem."Letztes Jahr hat er mich da geschlagen, schauen wir", hatte sich der Südtiroler nach dem Halbfinal-Sieg gegen Medvedev-Landsmann Andrej Rublew an die Vorjahres-Niederlage im Wien-Finale erinnert. Die Revanche ist ihm gelungen.

Medvedev sah im Tie-Break des ersten Satzes bereits wie der Sieger aus, hatte einen Satzball. Sinner kämpfte sich zurück, entschied den ersten Durchgang mit 9:7 im Tie-Break für sich. Die ehemalige Nummer 1 der Welt schlug mit dem Satzausgleich zurück. Der Entscheidungssatz war eines wahren Tennis-Thrillers würdig. Mit 1:13 Stunden hatte Sinner deutlich mehr zu kämpfen, als das 6:3 vermuten ließe.