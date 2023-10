Silber für die Hagenthaler Sportschützen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Neun Mitglieder des Hagenthaler Sportschützenvereins nahmen an den Bezirksmeisterschaften für Faustfeuerwaffen des zweiten Schützenbezirks Weinviertel teil.

Der Bewerb wurde in Stockerau als Vollprogramm ausgetragen und die Leistungen der St. Andrä-Wörderner konnten sich sehen lassen. Allen voran jene von Lucia Schreiner, die in der Damenklassen Senioren 2 mit 527 Ringen die Goldmedaille entgegennehmen durfte.

Für weitere Medaillen sorgten Mitglieder in den Männerklassen der Senioren. Manfred Schön sicherte sich mit 577 Ringen Silber in der Klasse 1, in der Klasse 2 landeten Peter Traschler mit 553 Ringen und Manfred Lahvice mit 546 Ringen auf den Plätzen zwei und drei. Walter Schreiner wurde mit 534 Ringen Siebenter. headtopics.com

Außerdem erhielt Hans-Peter Punz mit 231 Ringen in der Männerklasse Senioren 4 für seine Leistung Bronze. In der Männerklasse verpassten die Hagenthaler das Stockerl knapp. Florian Bierbaum belegte Rang vier (565 Ringe), Patrick Czernohorsky (537 Ringe) Rang sieben und Siegfried Burghart (532 Ringe) Rang neun. In der Mannschaftswertung wurde der Verein hervorragender Zweiter.

