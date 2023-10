Sigrid Ruth erhält Cäcilienmedaille in Silber

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Cäcilienmedaille in Silber wurde von der Diözese St. Pölten an Sigrid Ruth aus Ottenschlag verliehen. Sie ist seit 35 Jahren als Organistin in der Pfarrkirche tätig. Seit 38 Jahren ist sie Sängerin in verschiedenen Chören, die auch immer wieder Messen und Feierlichkeiten in der Pfarrkirche musikalisch gestalteten.

Pfarrer Andreas Hofmann überreichte gemeinsam mit seiner Stellvertreterin im Pfarrgemeinderat Martina Grill und Pfarrkirchenratsvorsitzenden Franz Groiß die von Bischof Schwarz unterzeichnete Urkunde und die Medaille bei der Sonntagsmesse. Von der Pfarre erhielt Sigrid Ruth als Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit eine Statue der Heiligen Cäcilia. headtopics.com

