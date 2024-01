Signa Prime und Development: Zukunft vorerst gesichert

Für die beiden Signa-Schwergewichte Prime und Development dürfte die Zukunft – zumindest für den Moment – gesichert sein. Laut den jeweiligen Insolvenzverwaltern sind die Kosten für die Fortführung des Betriebs jeweils gedeckt. Die Eigenverwaltung bleibt dementsprechend auch bei beiden Sanierungsverfahren aufrecht.

Signa-Prime-Sanierungsverwalter Nobert Abel verwies am Montag im Rahmen der Gläubigerversammlung auf den Grundsatz „Unternehmenssanierung statt Zerschlagung“ – ob es dabei bleibt, muss sich noch weisen.„Der weiteren Unternehmensfortführung der Signa Prime Selection AG sowie dem Abschluss eines Sanierungsplanes stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen“, wie Abel per Aussendung mitteilte. Die laufende Finanzierung des operativen Betriebs sei gesichert, wie es in der Aussendung mit Verweis auf einen von der Signa Prime vorgelegten Finanzplan weiter heißt. Die finanziellen Mittel könnten jedenfalls durch die Verwertung des Immobilienportfolios erwirtschaftet werden, hieß e





Gläubiger entscheiden über Zukunft: Signa muss Chrysler Building und Medienbeteiligung verkaufen30 Prozent – also etwa 1,5 Milliarden Euro bietet Benkos Signa ihren Gläubigern als Sanierungsquote an. Ob diese das Angebot annehmen ist noch unklar.Am Dienstag ging die mit Spannung erwartete erste Signa-Gläubigerversammlung über die Bühne. René Benkos Reich schuldet 273 Gläubigern Geld, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund fünf Mrd. Euro. Nun wurde etwa über den Verkauf eines Privatjets, von Medienbeteiligungen und des Chrysler Buildings beraten.

Insolvente Signa Prime braucht nochmals 300 Millionen EuroIn René Benkos Signa-Imperium startet der große Abverkauf. Zur Sanierung sollen allerdings weitere 300 bis 500 Millionen Euro her. Sonst könnten auch noch jene Immobilien-Projektgesellschaften pleitegehen, die man eigentlich fortführen will.

