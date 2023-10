Sieghartskirchen: Tag des offenen Ateliers

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Siehartskirchner Künstlerin Andrea Harold lud zahlreiche Besucher am Tag des offenen Ateliers ein, ihre Werke - von Bleistiftzeichnung bis Resin Art - zu begutachten. Andrea Harold präsentierte am Tag der offenen Ateliers in ihrer Künstlerwerkstatt in Sieghartskirchen zahlreichen Besuchern ausdrucksstarke Malerei und Grafiken. Ihr Motto: „Die Kunst des Lebens einfangen“.

Zu ihrem vielfältigen Portfolio zählen unter anderem Zeichnungen und Studien mit Bleistift, Kohle und Ölkreide, Acrylmalerei und Resin Art. Die diplomierte Pädagogin, die Englisch und Bildnerische Erziehung unterrichtet, beschäftigt sich schon seit Kindestagen intensiv mit Zeichnung, Malerei und Fotografie. headtopics.com

