Siegercheck: 10.000 Euro an IFA-Tulln

as Boku- Department für Agrarbiotechnologie IFA-Tulln durfte sich über einen 10.000 Euro Siegercheck freuen, den Universitätsprofessor Rudolf Krska in St. Pölten annahm. Univ.-Prof. Rudolf Krska, Leiter des Instituts für Bioanalytik und Agro-Metabolomics am Boku-Department für Agrarbiotechnologie IFA-Tulln, konnte sich über die Auszeichnung zum „FFoQSI-Benchmark Champ 2023“ inklusive 10.000 Euro Siegerscheck freuen. Dieser Team-Award wurde vom österreichischen K1 Kompetenzzentrum für Futter- und Lebensmittelqualität, -sicherheit & Innovation FFoQSI (ausgesprochen"Foxi" - mehr Infos unterDer Preis wird in dem von Univ.

1,7 Millionen Euro für Wertstoffsammelzentrum für vier GemeindenLetzte Woche erfolgte der Spatenstich zum rund 6.800 Quadratmeter großen Wertstoffsammelzentrum in Perwolfs. Es soll ab Sommer 2024 der Bevölkerung von Altmelon und Arbesbach sowie Schönbach und Bärnkopf zur Verfügung stehen. Weiterlesen ⮕

„Golf Trophy“ in Zöbern: 4.000 Euro für die VolkshilfeAlljährlich veranstaltet der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) NÖ die Golf-Trophy im Golfclub „Eldorado“ in Zöbern. Die Spenden in der Höhe von 4.000 Euro wurden nun der Volkshilfe und deren Initiative „Kinderarmut abschaffen“ übergeben. Weiterlesen ⮕

Elon Musks X bietet Abo ohne Werbung anFür 16 Euro im Monat kann man den Kurznachrichtendienst künftig ganz ohne Werbung genießen. Weiterlesen ⮕

Üble Nachrede: FPÖ muss Gewessler 13.000 Euro zahlenDie steirische FPÖ muss Klimaschutzministerin Gewessler wegen übler Nachrede entschädigen. Das Oberlandesgericht Graz verurteilte die FPÖ-Landespartei zur Zahlung einer Entschädigung von 13.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Neues Notstromaggregat: 51.000 Euro für die VersorgungssicherheitDie Stadtgemeinde Weitra hat ein leistungsstarkes Notstromaggregat erworben, um für den Fall von Notfällen, wie einem Blackout oder anderen strombedingten Ausfällen, gerüstet zu sein. Weiterlesen ⮕