„Sie sind 90 Jahre alt, sie werden sterben“

chwere Vowürfe gegen die Ausdrucksweise gegenüber seinem schwerkranken und mittlerweile verstorbenen Großvater seitens eines Arztes des Landesklinikums Horn erhebt Florian Hinterleitner. Auch die Gattin des Patienten sei vom Arzt angeschnauzt worden.

Tief erschüttert wandte sich Florian Hinterleitner an die Horner NÖN-Redaktion. Grund seines Entsetzens: Die Art und Weise, wie sein mittlerweile verstorbener Großvater während seiner Behandlung im Landesklinikum Horn im Juni diesen Jahres behandelt worden sei. „Die Ausdrucksweise eines dort anwesenden Primars hat uns in tiefster Weise erschüttert“, sagt der Mann auch im Namen der Gattin des Patienten und dessen Tochter. headtopics.com

Gegenüber seinem Großvater seien Äußerungen getätigt worden, die nicht zu aktzeptieren seien. So habe der Primar seinen Großvater gefragt, ob er sich an eine von ihm durchgeführte Behandlung aus dem Jahr 2016 erinnere. Als der Patient dies verneinte, habe der Arzt mit „Sehen Sie? Ich auch nicht“ geantwortet. Diese Aussage sei „witzlos“ und nicht die Art, wie ein Primar ein Gespräch mit einem schwerkranken Mann beginnen solle.

Hinterleitner hatte sich zunächst mit der Bitte um ein klärendes Gespräch zwischen den Angehörigen, dem betreffenden Arzt an das Landesklinikum Horn und die Landesgesundheitsagentur gewandt. Dieses Gespräch sei aber mit der Begründung, dass ohnehin mit dem Arzt gesprochen worden sei, abgelehnt worden. „Anscheinend kann dieser Arzt dort machen, was er will uns es wird von allen Seiten toleriert“, ärgert sich Hinterleitner. headtopics.com

