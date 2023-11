Sicherheit von Kindern in Onlinespielen

Schirches Wetter, mehr Bildschirmzeit: Was Eltern bei den unter Kinder und Jugendlichen sehr beliebten Onlinespielen wie Minecraft und Roblox beachten sollten, erklärt die Gesundheitspsychologin und unsere KIWI-Expertin Elke Prochazka. Grundsätzlich sollten Spiele für Kinder immer zuerst gemeinsam erforscht werden. Dabei können Eltern ihre Kinder beobachten und dann einschätzen, ob es für das eigene Kind geeignet ist. Eine fundierte Einschätzungshilfe bietet die BuPP.

Welche Möglichkeiten gibt es, um sicherzustellen, dass Kinder in Onlinespielen nicht Opfer von Belästigung, Mobbing oder anderen unangemessenen Verhaltensweisen werden? So wie auch in der Offline Welt, gibt es keine Möglichkeit, Kinder zu 100 % zu schützen. Einer der wichtigsten Schutzfaktoren ist, Kinder handlungsfähig zu machen. Das sind sie dann, wenn sie wissen, was Personen im Internet nicht machen dürfen, was verboten ist und auch wie sie Personen melden können bzw. bei wem sie sich Hilfe holen können. Zusätzlich können über die Einstellungsmöglichkeiten in den einzelnen Spielen, Schutzfunktionen aktiviert werden





