Shell trennt sich vom Onshore-Öl-Geschäft in Nigeria

Die Ölforderung im Niger-Delta gilt als eine der weltweit schmutzigsten Unternehmungen der Ölindustrie. Bisher vorne mit dabei: der Erdölmulti Shell. Am Dienstag gab das Unternehmen aber bekannt, sich vom Onshore-Öl-Geschäft in Nigeria zu trennen. Umweltschützer fürchten, dass sich Shell damit auch aus der Verantwortung für die eigenen Umweltschäden stehlen könnte. Ungemach droht Shell noch an einer anderen Front.Seit Jahrzehnten ist Shell in Nigeria aktiv.

Jetzt will das britisch-niederländische Unternehmen seine Geschäfte in dem westafrikanischen Land „optimieren“. Laut dem Konzern soll ein Konsortium aus fünf Erdölunternehmen die Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) übernehmen und Shell dafür in zwei Tranchen 2,4 Mrd. Dollar (rund 2,2 Mrd. Euro) in die Kassen spülen. Zugleich entledigt sich Shell damit auch eines dunklen Flecks auf der ohnehin scheckigen Weste des Ölunternehmens. Die Naturverschmutzung im Nigerdelta gilt geradezu als Symbol für Umweltschäden durch die Ölforderun





