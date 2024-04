Shannen Doherty teilt Vorbereitungen auf das Lebensende mit

In einer emotionalen Offenbarung im Podcast teilt Shannen Doherty, der Star aus „Beverly Hills, 90210“, ihre Vorbereitungen auf das Lebensende mit. Shannen Doherty, die tapfere Schauspielerin hinter der Kulisse von „Beverly Hills, 90210“, offenbart in ihrem Podcast „Let’s Be Clear“ ihre tiefe Auseinandersetzung mit der Brustkrebserkrankung. Seit 2015 kämpft sie gegen diese heimtückische Krankheit, deren Prognose sich im Jahr 2020 zur Unheilbarkeit verdüsterte.

Unbeirrt von dieser Diagnose entschloss sich Doherty, ihr Leben und die damit verbundenen Kämpfe noch offener mit ihren Anhängern zu teilen. Die Last des Abschieds „Meine Priorität ist im Moment meine Mutter. Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe," teilt Doherty mit, ihre Worte zeugen von tiefer Fürsorge und dem Wunsch, ihrer Mutter zukünftige Bürden zu erspare

