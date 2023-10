Sexuell übertragbare Infektionskrankheiten breiten sich weiter aus

Aktuelle Auswertungen zeigen, dass sexuell übertragbare Infektionskrankheiten (STIs/Sexually Transmitted Infections) sich immer weiter ausbreiten. Mit 17 Millionen gemeldeten Fällen von STIs wurde 2019 ein historischer Höchststand in der europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet. Und im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 stieg die Zahl der Syphilis-Fälle bei den 15- bis 49-Jährigen in Europa um 87 Prozent an.

Auch in Österreich ist dieser Trend zu beobachten. Hierzulande fallen besonders Höchstwerte bei Gonorrhoe und Chlamydien-Infektionen auf, so Georg Stary und Katja Knapp von der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien. Sie wirken auch an einer Artikelserie zum Thema im Fachjournal „The Lancet Regional Health“ mit.

