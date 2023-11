Sensations-Coup bahnt sich an: Ibrahimovic vor Rückkehr zu Milan

kriseln, aber nicht nur in der Klubführung, sondern innerhalb der Mannschaft. Da äußern Spieler unverblümt ihren Unmut, wenn sie ausgetauscht worden sind. Da geht Stürmerstarher und kritisiert nach der verspielten 2:0-Führung in Neapel öffentlich die Taktik von Trainer Stefano Pioli. Der sportliche Durchhänger der Mailänder bekommt derzeit durch nach außen getragene Unruhen noch eine besondere Note.

In der Serie A war der Spieler Ibrahimovic im Trikot von Juventus Turin zwischen 2004 und 2006 und anschließend bis 2009 bei Inter Mailand zum Weltstar gereift. Insgesamt fünfeinhalb Jahre trug er später das Milan-Trikot, in dem er in 163 Pflichtspielen 93 Tore schoss. 2011 und 2022 wurde er mit den Rossoneri italienischer Meister – beim zweiten Mal schon als Garant auch neben dem Platz.